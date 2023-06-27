Югра заняла второе место в числе самых привлекательных регионов для туристов

ХМАО занял второе место в рейтинге самых привлекательных для туристов регионов России. Такую оценку Югре дали журналисты и блогеры, которые посетили округ в рамках проекта «Медиарезведка» сервиса путешествий «Туту». Тюменская область оказалась в рейтинге на 14 месте.

Югру журналисты и блогеры оценили в 9,9 баллов. Там участникам проекта особо запомнились этнографическое стойбище «Хантыйский дворик» (9,9 баллов), аэродром «Боровая» с полетами на самолете (9,8 баллов) и гостеприимный хаски-центр «Югра» (9,7 баллов).

«Потрясающая природа, край озер, рек, болот, за один раз все не увидишь. Понравилась идея обойти на плоту несколько деревень и познакомиться с ними поближе. Хотелось бы исследовать реки Югры, интересно ближе узнать местных жителей, коренные народы, глубже проникнуться атмосферой», — написала журналист РИА Новости Светлана Баева.