В Югре состоялся федеральный этап ярмарки «Работа России. Время возможностей»

В Югре прошел федеральный этап всероссийской ярмарки трудоустройства «Работа России. Время возможностей». Мероприятия состоялись в 18 муниципалитетах, на них пришли почти 2,5 тысячи соискателей, которые получили возможность напрямую контактировать с 243 работодателями региона. На ярмарку были выставлены почти 1,6 тысячи вакансий.

«От обычных ярмарок вакансий эта отличается многогранным и комплексным подходом, – рассказал директор департамента труда и занятости населения Югры Роман Белкин. – На ярмарке были представлены федеральные площадки. Аудитория ярмарки – это не только безработные граждане, но и те, кто желает что-то поменять: обучиться, освоить новую профессию. Югорчане принимали участие в мастер-классах, экскурсиях по учреждениям, могли получить консультации специалистов о возможностях бесплатного обучения по востребованным профессиям, организации собственного дела с финансовой поддержкой и другим вопросам».

Среди работодателей, заявившихся на ярмарку, были крупнейшие компании региона, в том числе «Сургутнефтегаз», «ЛУКОЙЛ-Западная Сибирь», «Самотлорнефтегаз» и другие, сообщает департамент молодежной политики, гражданских инициатив и внешних связей Югры. Наряду с работодателями на площадках работали эксперты, которые помогли выпускникам, студентам наметить наиболее перспективные отрасли для дальнейшего трудоустройства, а тем, кто только выбирает свою будущую профессию, узнать о самых востребованных направлениях.