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​Наталья Комарова обсудила с гражданами «Югорский стандарт» благоустройства и градостроительства

Губернатор Югры провела эфир, посвященный благоустройству

​Наталья Комарова обсудила с гражданами «Югорский стандарт» благоустройства и градостроительства
Фото admhmao.ru

Большой разговор о благоустройстве провела Наталья Комарова в ходе очередного прямого эфира. Его темой был заявлен «Югорский стандарт» – свод правил, обозначающих общие подходы к развитию среды в городах и поселениях региона с учетом запроса жителей и накопленного опыта. Трансляция длилась час и 45 минут, посмотрели ее более 350 тысяч раз, что еще раз подтверждает важность и актуальность темы.

«Напомню о принципе, который важно соблюдать, руководствоваться им. Тем, кто обслуживает население, создает услуги для людей – представители органов власти муниципальных, региональных, государственных уровней – формула «сказали-сделали. На его основе создаются, реализуются в том числе и проекты по благоустройству территорий», – обозначила в начале разговора губернатор Югры.

Стоит отметить, что «Югорский стандарт», который был главным «героем» эфира, это не застывший, а живой документ, который формируется исходя из опыта и запросов граждан, а также особенностей развития тех или иных населенных пунктов. И он будет дорабатываться. «С 15 мая в муниципальных образованиях проходят стратегические сессии с участием экспертов в градостроительной деятельности, представителей профессионального, научного сообщества, инициативных граждан по вопросам развития градостроительного потенциала, внедрения принципов «Югорского стандарта» с учетом запросов югорчан. В этих встречах принимают участие жители, эксперты. В июле проведем итоговую встречу, утвердим все, о чем договорились», – подчеркнула Наталья Комарова.

Как напоминает департамент молодежной политики, гражданских инициатив и внешних связей Югры, сбор предложений в «Югорский стандарт» продолжается. Свои инициативы можно направлять через официальный сайт регионального департамента пространственного развития и архитектуры. К слову, вопросы благоустройства дворов и общественных пространств также включены в «Карту развития Югры» – приоритетный проект Команды Югры, сформированный на основе запросов жителей.

Обсуждение «Югорского стандарта» перешло к презентации значимых проектов благоустройства, реализуемых на территории округа. Так, в Когалыме возводят «Этнодеревню». «Это новый формат предоставления услуг горожанам и гостям города, ориентированный на восстановление физических и духовных сил человека, – рассказал глава Когалыма Николай Пальчиков. – На ее территории в четыре этапа планируется создать этнографический парк, организовать возможность проживания в домиках и чумах с полным погружением в быт и обычаи коренных народов. Посетителям будут предложены лыжные прогулки, круглогодичная рыбалка, дегустация блюд национальной кухни». Пока реализован первый этап (пирс, центральная аллея, дорожки, беседки), и в процессе идет второй – он предусматривает укладку тротуарного покрытия, установку ограждений и малых архитектурных форм.

В Мегионе по следам рейтингового голосования в рамках проекта «Формирование комфортной городской среды» благоустраивают центральную площадь входящего в город поселка Высокий. В этом году пройдет отсыпка и подготовка территории с асфальтированием и созданием спортивной зоны, а в 2024-м – наполнение площади малыми архитектурными формами, детскими площадками, дорогой и парковкой.

«Все, что связано с обустройством среды для жизни людей, имеет большое значение, поэтому каждый из участников этих процессов, особенно те, кто занят этой работой в органах власти всех уровней, несет колоссальную ответственность за выполнение принятых решений. За то, чтобы они соответствовали запросам людей и чтобы они были реализованы тогда, когда сказано, и так, как задумали», – подвела итог большому разговору Наталья Комарова.

Традиционно вопросы, заданные жителями в режиме онлайн, но не попавшие в повестку эфира, будут отработаны «Центром управления регионом» и профильными ведомствами из окружной и муниципальной власти. Запись эфира доступна в официальной группе региона «Югра» в социальной сети «ВКонтакте».


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Сегодня в 15:08, просмотров: 190, комментариев: 0
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