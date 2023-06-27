На некоторых АЗС Югры подорожал бензин

В городах Югры зафиксировали рост цен на топливо. Так, в Нижневартовске оператор «Роснефть» повысил стоимость АИ-92 на 4,90 руб. Теперь за литр топлива нужно будет заплатить 58,80 руб, об этом говорится в данных мониторинга Агентства нефтегазовой информации.

«Оператор «Газпром нефть» на 20 коп повысил цену на бензин во всех городах мониторинга. В Нижневартовске «девяносто пятый» можно приобрести за 50,70 руб за литр, «девяносто второй» торгуется за 47,55 руб. за литр, − говорится в сообщении. − В Сургуте на АЗС «Газпром нефть» АИ-95 стоит 50,85 руб. за литр, АИ-92 – 47,65 руб за литр. В Ханты-Мансийске у данного оператора «девяносто пятый» и «девяносто второй» можно приобрести за 53,10 руб и 48,55 руб за литр соответственно. АИ-100 на данной заправке подорожал на 25 коп. до 63,35 руб за литр».

Также «девяносто второй» вырос в цене на 50 коп на АЗС «Эталон» в Сургуте. Он обойдется горожанам в 44,40 руб за литр.