Лесной пожар в Березовском районе Югры потушили

Сегодня, 27 июня, в Югре нет действующих природных пожаров. Накануне огнеборцы ликвидировали возгорание в Березовском районе на площади 73 га. Авиапатрулирование югорских лесов осуществляется в постоянном режиме, добавили в Депнедра Югры.

«Всего с начала пожароопасного периода в Югре ликвидировали: 133 ландшафтных пожара на площади 21765,33 га; 232 лесных пожара на площади 26276,09 га; пять возгораний на землях ООПТ на площади 523,5 га», − говорится в сообщении.

Напоминаем, что с 28 апреля в Югре действует особый противопожарный режим. С 25 мая ввели запрет на посещение лесов и въезд в лесные массивы на автомобилях, в том числе для охоты и рыболовства в поймах крупных рек.