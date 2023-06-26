В ХМАО сожгли шесть килограммов «синтетики», марихуаны, конопли и гашиша

В Пыть-Яхе полицейские сожгли шесть килограммов запрещенных веществ. Отмечается, что наркотики были изъяты правоохранителями в ходе оперативно-профилактических мероприятий, в том числе при личных досмотрах, осуществлении обысков и осмотров мест происшествий. В общую массу запрещенных веществ вошли синтетические наркотики, конопля, марихуана и гашиш.

По решению суда специальная комиссия, в которую вошли сотрудники полиции, природнадзора и медики, уничтожила наркотические средства, изъятые оперативниками.

«38 уголовных дел за незаконный оборот наркотиков рассмотрены в суде, а злоумышленники уже отбывают назначенное наказание. После проведения необходимой сверки и подписания актов об уничтожении, изъятые синтетические наркотики, а также конопля, марихуана и гашиш сожжены», – прокомментировали в УМВД ХМАО.