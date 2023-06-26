Каждая четвертая югорчанка заявляет, что нехватка денег становится поводом для ссоры

Югорчанки чаще всего становятся инициаторами ссоры из-за денег. При этом такое в большинстве случаев случается у тех пар, где женщина зарабатывает больше. Об этом сообщает портал SuperJob.

«Каждая четвертая женщина и 27% мужчин признались, что нехватка денег в семейном бюджете иногда становится поводом для конфликтов. Намного чаще это случается в парах, где больше зарабатывает женщина: таким опытом поделились 46% мужчин с более низким, чем у жены, доходом, и 31% девушек-добытчиц. Реже всего о ссорах на финансовой почве рассказывают женщины, зарабатывающие примерно столько же, сколько муж (20%), и мужчины с более высоким доходом (25%)», – подчеркнули специалисты сервиса.

О том, что в их семье больше зарабатывает мужчина, сообщили 51% представителей сильного пола и 47% женщин. По словам каждого пятого опрошенного, в их паре доходы примерно одинаковы. О более высокой зарплате женщины в семье рассказали 15% мужчин и 11% представительниц прекрасного пола.