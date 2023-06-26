Мэр Мегиона Олег Дейнека находится в больнице в тяжелом состоянии

Состояние главы Мегиона Олега Дейнека ухудшилось. Он продолжает лечение в больнице, сообщили в «Вестнике» со ссылкой на собственный источник.

«Олег Александрович находится в больнице. Слухи о его якобы смерти недействительны и недостоверны. Ситуация, действительно, тяжелая, но мы надеемся на лучшее и молимся за его здравие», − рассказали изданию.

Кроме того, в СМИ появилась информация о том, что Олег Дейнека написал заявление об отставке. Пока что она официально не подтверждена.

Напоминаем, что глава Мегиона ушел на больничный еще в середине февраля из-за серьезного заболевания. Диагноз не раскрывается. Сейчас его обязанности исполняет первый заместитель Игорь Алчинов.