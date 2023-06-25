Горит лес в Советском районе ХМАО

Лес в Советском районе горит — пламенем объяты 13,5 га, сообщает Депнедра Югры. Ландшафтные возгорания отсутствуют, ликвидацией огня в лесу занимается региональная Авиалесоохрана.

Отметим, что это единственный лесной пожар в округе. Авиапатрулирование лесов в регионе осуществляется в постоянном режиме.

«Всего с начала пожароопасного периода в Югре ликвидировали 133 ландшафтных пожара на площади 21765,33 га, 229 лесных пожаров на площади 25197,89 га, пять возгораний на землях ООПТ на площади 523,5 га», — сообщают в Депнедра ХМАО, напоминая, что сейчас в округе действует особый противопожарный режим, предполагающий запрет на посещение лесов и въезд в лесные массивы на автотранспорте, в том числе для ведения охоты и рыболовства в поймах крупных рек.

Если вы стали свидетелем пожара в лесу, следует обратиться в Авиалесоохрану по следующим телефонам:

- специализированная диспетчерская служба Базы авиационной и наземной охраны лесов Югры: 8 (3467) 33-15-46;

- прямая линия лесной охраны: 8 800 100-94-00;

- служба экстренного реагирования: 112.