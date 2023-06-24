Два парка с животными в ХМАО попали в число лучших по мнению «Медиаразведки»

Два центра в Югре попали в рейтинг мест, где можно поближе познакомиться с животными. В топ сервиса путешествий «Туту» и проекта «Медиаразведка». Всего в перечень вошло 25 подобных центров.

Первый – хаски-центр «Югра», расположенный в поселке Барсово, оценка «Медиаразведки» — 9,7/10. Хаски-центр – это настоящее приключение на упряжке собак. Помимо этого, можно посетить питомник и дог-тренинг.

Второй – ТЦ Галактика в Когалыме, который включает в себя огромный океанариум, оранжерею, аквапарк, торговую галерею и фудкорт. Океанариум «Акватика» позволяет не только посмотреть на подводный мир со стороны, но и поплавать вместе с его морскими обитателями. Оценка «Медиаразведки» — 9,4/10.