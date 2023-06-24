Югорчане поделились своими представлениями о дружбе

Каждый третий житель Югры не может назвать лучшим другом никого из своего окружения. Об этом сообщает портал Superjob.

«Молодежь чаще дружит с представителями своего пола. Чем старше мужчины, тем меньше среди них тех, чьим верным товарищем является мужчина, и больше тех, у кого есть лучшая подруга. Среди зрелых мужчин меньше всего тех, кто может жить без друзей, среди женщин от 45 лет, наоборот, — больше всего. Чем старше жительницы Югры, тем меньше среди них тех, у кого есть задушевная подруга», – подчеркнули представители сервиса.

Среди представителей распространенных профессиональных групп настоящей мужской дружбой чаще других могут похвастаться менеджеры по закупкам (84%), программисты (65%) и менеджеры по работе с клиентами (60%). Среди женщин дружба с представителями противоположного пола больше свойственна тем, кто работает в преимущественно мужских коллективах, — кладовщицам (42%) и менеджерам по продажам (31%). В свою очередь, с женщинами чаще дружат мужчины, занятые в традиционных «женских» сферах деятельности, — главные бухгалтеры (34%) и учителя (22%). Среди женщин о наличии лучшей подруги чаще говорили экономисты (71%), продавцы (57%) и ИТР (55%).