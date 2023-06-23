Пары в ХМАО стали чаще разводиться

В Югре за январь-апрель 2023 года поженились 2974 пар, а развелись – 3102. За аналогичный период прошлого года — 3114 и 2910, соответственно. Тем самым, количество разводов увеличилось, а число браков, наоборот, сократилось.

По словам аналитиков Тюменьстата, на 100 заключенных браков приходится 104 развода, против 93 в соответствующем периоде 2022 года. А вот в первом квартале 2023 года на 100 браков приходилось столько же разводов. Таким образом, ситуация изменилась в худшую сторону.

Однако в ХМАО снизились смертность и рождаемость – об этом также сообщал Тюменьстат.