Югорчан возмутили высокие цены на билеты и низкое возрастное ограничение на предстоящих концертах Anna Asti

Жители ХМАО возмущены ценами за билет на концерт популярной певицы ANNA ASTI. Стоимость билетов в Сургуте варьируется от трех до двенадцати тысяч рублей, а в Ханты-Мансийске от четырех до десяти тысяч рублей. Кроме того, югорчан смутил возрастной ценз мероприятия – по их мнению, солистка исполняет далеко не те песни, которые попадают под категорию 12+.

Интересно, что даже в Москве и Санкт-Петербурге минимальная стоимость билетов — 3500 рублей. Но вот кому повезло ещё больше, так это жителям Ноябрьска, ведь в их городе, в зале, где нет танцпола, нужно отдать 7000 рублей за самые дальние места.

Пользователи социальных сетей негодуют:

— Билеты очень дорогие.

—12+?! Она песни свои слушала сама вообще? Действительно, «По барам», «Повело», да и другие тоже только 12-летним и слушать.

И неизвестно будут ли какие-то привилегии у тех, кто приобрел самые дорогие билеты, ведь на сайте, на который ссылается артистка, можно заметить только то, что места эти расположены ближе к сцене.

Популярная русскоязычная певица и бывшая солистка группы «Artik & Asti» ANNA ASTI открыла новую главу своей творческой карьеры и вернулась на сцену в роли сольной артистки. Судя по анонсу грандиозного концертного тура, запланированного на этот год: «Феникс Tour 2023», певица объедет множество городов России, а также Турции, Армении, ОАЭ.