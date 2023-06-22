В югорском поселке задержали мужчину, убившего свою бабушку

В Югре в поселке Игрим Березовского района задержали 21-летнего мужчину, который жестоко убил родную бабушку во время ссоры. На настоящий момент возбуждено уголовное дело, рассказали в пресс-службе СУ СКР по округу.

«По версии следствия, 20 июня 2023 года в одном из домов поселка Игрим Березовского района между внуком, 2002 года рождения и его бабушкой, произошел конфликт. В ходе ссоры мужчина нанес женщине множественные колото-резаные ранения верхних и нижних конечностей, груди и головы. От полученных повреждений потерпевшая скончалась на месте преступления», − говорится в сообщении ведомства.

Сейчас устанавливаются все обстоятельства преступления.