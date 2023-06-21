В Югре госслужащие отчитываются о доходах в электронном виде

Югра стала первым регионом России, где государственные и муниципальные служащие могут подавать отчеты о доходах, расходах и имуществе в электронном виде. Информация об этом была озвучена на совместном заседании антикоррупционной комиссии и комиссии по противодействию экстремистской деятельности под председательством Натальи Комаровой.

«Эта практика уже дала положительные результаты, – отметила губернатор. – Так, с помощью автоматизированной проверки в ходе декларационной кампании в 32 процента представленных соответствующими должностными лицами муниципальных образований документах выявлены нарушения, которые были устранены своевременно – в ходе декларационной кампании».

Подать декларации в электронной форме чиновники могли на специальном портале «Команда Югры». По итогам сбора данных были составлены рейтинги – лучше всех отчитались муниципальные служащие из Белоярского и Кондинского районов, Покачей, Нягани и Ханты-Мансийска.

Кроме того, на заседании обсудили улучшение этноконфессиональных отношений в Югре. «По результатам анализа реализации мер по улучшению этноконфессиональных отношений в муниципальных образованиях автономного округа за пять месяцев 2023 года по сравнению с 2022 годом уровень реализации проектов повысился», – отметил директор департамента молодежной политики, гражданских инициатив и внешних связей региона Яков Самохвалов.