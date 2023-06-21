Темой эфира губернатора Югры станет «Югорский стандарт» благоустройства

Очередной эфир губернатора Натальи Комаровой будет посвящен вопросам благоустройства и городской среды, в частности – практическому применению «Югорского стандарта».

«Обсудим то, как выполняются ваши запросы на благоустройство общественных пространств (парков, скверов, пешеходных зон, бульваров, площадей, дворов), оценки общественного контроля на предмет безопасности детских игровых площадок, – написала глава региона в своих социальных сетях. – С позитивными практиками внедрения югорского стандарта и реализации крупных инфраструктурных проектов благоустройства в городах и поселках также поработаем. Ваши вопросы, предложения оставляйте в комментариях к этому посту, с ними работают представители государственных и муниципальных органов власти, специалисты Центра управления регионом».

Встреча состоится 23 июня и будет транслироваться в прямом эфире на персональных страницах губернатора Югры https://vk.com/nv_komarova, https://ok.ru/nv.komarova и в официальном сообществе региона «ВКонтакте» — https://vk.com/shtabugra. Начало разговора – в 12.00.

Департамент молодежной политики, гражданских инициатив и внешних связей Югры напоминает, что за весь период работы данного формата общения губернатора с жителями Югры рассмотрено более 1850 вопросов, дано 937 поручений, большая часть из которых исполнена в срок. В целом проведено 117 прямых тематических линий и онлайн-встреч с жителями муниципальных образований – 242 часа в прямом эфире.