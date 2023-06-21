Прокурор Урая обратился с иском в мэрию ХМАО чтобы отремонтировать проезжую часть

Мэрию Урая проверили на соблюдение закона о безопасности дорожного движения. Прокурорская проверка показала, что по улице Толстого есть повреждения покрытия проезжей части. Об этом сообщает «Muksun.fm».

«На указанной улице обнаружены выбоины, которые ставят под угрозу жизнь и здоровье участников движения», — подчеркнули в пресс-службе прокуратуры ХМАО.

По этой причине прокурор города обратился с иском в суд в адрес мэрии Урая о проведении ремонтных работ на указанном участке и приведение его в соответствие.

Представители горадминистрации устранили нарушения. На момент публикации автодорога отремонтирована.