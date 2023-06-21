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УФАС начало проверку в отношении мэрии Нижневартовска из-за закупки в 10 млн рублей

Градостроительная закупка в Нижневартовске вызывает вопросы УФАС

УФАС начало проверку в отношении мэрии Нижневартовска из-за закупки в 10 млн рублей
Фото: ru.freepik.com

ФАС взяло на проверку документацию госзакупки мэрии Нижневартовска. Это произошло после того, как один из предпринимателей написал жалобу на закупку по улучшению градостроительной обстановки в городе. Сумма закупки составляет более 10 млн рублей, а подрядчик должен выполнять комплекс работ, включая топографо-геодезические, инженерно-гидрологические и экологические изыскания, с целью защиты территорий от затопления.

Согласно информации «Muksun.fm», основными участками для улучшений станут поселки Беловежский, Дивный и озеро Комсомольское. От подрядчика требуется изучить местность, выявить территории, подверженные затоплению, и зоны с неблагоприятной экологической обстановкой. Однако жалоба одного из участников закупки приостановила процесс определения победителя.

«Обследование берегов озера в пределах зон деформаций и в границах водоохранных зон. Оценка их состояния, выявление участков, подверженных обмелению, зарастанию и негативному воздействию вод», — говорится в документации к озеру Комсомольскому.

Подрядчик должен разработать комплекс мероприятия по защите территорий от подтопления поселков. При разработке мероприятий по озеру Комсомольскому ему необходимо предложить возможные сценарии его очистки или углубления.

Все данные должны быть подготовлены к декабрю. Но один из участников закупки написал жалобу в УФАС, и определение победителя приостановили. Предприниматель считает порядок оценки участников аукциона имеет признаки намеренного ограничения.


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Сегодня в 13:46, просмотров: 176, комментариев: 0
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