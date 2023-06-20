Грибникам ХМАО предлагают зарабатывать на тематических турах для приезжих

Приезжие в ХМАО готовы платить за грибные места в лесах округа. Югорчанин-грибник рассказал, что туристы часто обращаются к нему с просьбой показать грибные места в округе. Это натолкнуло его на мысль организовать любителям тихой охоты своего рода туры для приезжих. Об этом сообщил «МуксунFM».

«За сколько готовы показать свои места на подберезовики, подосиновики, лисички, сморчки, белые грибы, боровики, сыроежки, рыжики, черные грузди и т. д.», — с таким запросом он вышел к местным грибникам.

По его подсчетам, прогулку по лесу в поисках грибов можно оценить от трех до тридцати тысяч рублей. Безусловно, самым дорогим маршрутом станет поход за белым грибом.