Регоператор ХМАО совместно с полицией ищет поджигателей контейнеров

В Югре участились случаи пожаров на контейнерных площадках для мусора. За последние два месяца только в одном Ханты-Мансийске сгорело шесть контейнеров для бытовых отходов. Представители регионального оператора подозревают, что участившиеся пожары стали результатом действий неизвестных поджигателей.

«Причиной возгорания может быть брошенный окурок, а может быть намеренное хулиганство. В Ханты-Мансийске не первый год горят контейнеры в одном и том же районе, ул. Шевченко. В Нягани в прошлом году сгорел контейнер недалеко от полицейского участка», – отмечает руководитель АО «Югра-Экология» Максим Медведев.

Каждый такой случай рассматривается совместно с местными участковыми и МЧС. Горящий контейнер может стать причиной куда более серьезных пожаров в случае, если огонь перекинется на сухую траву, а с нее – на хозяйственные постройки и жилые дома.

В 2023 году закуплено четыре с половиной тысячи новых контейнеров – это заменный фонд для всего региона, в котором оборудовано более 15,5 тысяч площадок. Но это не значит, что можно оставлять случай вандализма без последствий.

Стоит напомнить, что в контейнеры недопустимо выбрасывать горящие и тлеющие предметы, сливать горючие и легковоспламеняющиеся жидкости, бытовую, промышленную и автомобильную химию, что может повлечь случайное воспламенение находящихся внутри контейнера отходов, а также и самих емкостей.

Лицам, совершившим поджог, грозит уголовная ответственность, которая предусматривает за подобные деяния, совершенные из хулиганских побуждений, путем поджога, взрыва или иным общеопасным способом, принудительные работы либо лишение свободы на срок до пяти лет.