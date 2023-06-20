Новый Центр лыжного спорта для биатлонистов в Нижневартовске достроят в этом году

В рамках региональной программы «Развитие физической культуры и спорта» в Нижневартовске возводят Центр лыжного спорта со специализированным биатлонным стрельбищем. Финал возведения ожидается в 2023 году. Объект находится на территории спортивно-оздоровительного комплекса «Радуга».

На объекте на 100% выполнены подготовительные работы и работы по демонтажу теннисного корта. Центр лыжного спорта со специализированным биатлонным стрельбищем – объект долгожданный и необходимый. Сегодня в Нижневартовске в секциях биатлона и лыжных гонок занимаются порядка 400 ребят.

На территории комплекса появятся административное и техническое здания. Также здесь будут обустроены зоны с трассой длиной 2,3 км и специализированным стрельбищем. Сборно-разборная трибуна Центра лыжного спорта будет вмещать 244 болельщика.

Стартовая площадка расположится в 50 метрах от трибун, чтобы зрителям было все видно и безопасно. Зону тренеров и прессы отделят, но при этом будет обеспечена прямая видимость спортсменов на рубеже. Здесь также установят информационное табло, подготовят фотозоны.