Высокий спрос среди югорчан спровоцировал подорожание билетов на Черноморское побережье

В ХМАО снизились цены на некоторые продовольственные товары. Специалисты Банка России по Тюменской области отмечают спад на 2,5% по сравнению с прошлым годом на овощи, свинину, говядину, курицу, молочные продукты, крупы и макароны. Причины – рекордный урожай зерна прошлого года, рост объемов производства комбикормов и тепличных овощей, а также меры государственной поддержки предприятий сельского хозяйства.

Общий уровень цен на непродовольственные товары в мае продолжал оставаться ниже прошлогодних значений на 5,2%, в основном за счет динамики цен на одежду, обувь, электротовары.

«На отдельные товары, в частности смартфоны и легковые автомобили, снижение цен замедлилось. На это повлияли такие факторы, как повышение потребительской активности и произошедшее ранее ослабление рубля. Кроме того, по сравнению с апрелем стали повышаться цены на бензин из-за роста оптовых цен на моторное топливо, биржевых котировок в связи с повышенным спросом перед летним сезоном», – прокомментировала ситуацию экономист Отделения Банка России по Тюменской области Наталья Богомолова.

В сфере услуг годовой темп прироста цен вырос до 9,3%, в основном из-за удорожания авиабилетов и пакетных туров на Черноморское побережье России. Это объясняется повышением спроса югорчан на поездки внутри страны и сокращением числа доступных направлений для отдыха.

Общий уровень цен на все товары, продукты и услуги в регионе в мае 2023 года был на 0,5% ниже, чем годом ранее. Югра занимает второе место среди регионов России с самым низким уровнем инфляции. В целом по стране индекс потребительских цен составил 2,5%.