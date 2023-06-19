Правительство Югры направило в федерацию инициативу по улучшению бизнес-климата

Правительство Югры разработало ряд мер, которые помогут улучшить бизнес-климат для малых и средних предприятий во всей России, рассказывает департамент молодежной политики, гражданских инициатив и внешних связей региона. Суть предложений заключается в упрощении доступа малого и среднего бизнеса к закупкам государственных компаний.

Для этого исполнительная власть Югры подготовила поправки в федеральный закон №223-ФЗ. Согласно документу, предлагается увеличить авансирование субъектов малого и среднего предпринимательства до уровня не менее 30-50 процентов от общей суммы контракта. Это позволит небольшим предприятиям стать реальными подрядчиками госкомпаний с приемлемыми для себя условиями.

Еще одно предложение правительства Югры – разработать на базе Цифровой платформы такой сервис, как «конструктор бизнес-плана». За основу можно взять имеющийся продукт «Бизнес-навигатор МСП». Смысл в том, чтобы потенциальный или будущий предприниматель при помощи цифрового сервиса мог подобрать наиболее рентабельные направления работы в конкретном населенном пункте России, рассчитать количество клиентов, построить финансовую модель и план на пять лет.

Предложенные Югрой инициативы были собраны властями в ходе многочисленных обращений и консультаций с представителями бизнес-сообщества. Губернатор Наталья Комарова уделяет этим вопросам особое внимание. Она также лично возглавляет рабочую группу «Социальное предпринимательство» в составе комиссии Госсовета по направлению «Малое и среднее предпринимательство».