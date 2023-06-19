На ПМЭФ Югра удостоилась национальной премии «Росинфра»

Югра стала лауреатом национальной премии «Росинфра» за достижения в развитии инфраструктуры. Награду получила Наталья Комарова на Петербургском международном экономическом форуме. Во второй раз подряд автономный округ получает премию в номинации «Клиентоцентричный регион» – за высокое качество работы с инвесторами и создании условий для государственно-частного партнерства.

А эта сфера в Югре развита серьезно. Как напоминает департамент молодежной политики, гражданских инициатив и внешних связей, только за 2022 год округ заключил 16 концессий с объемом инвестиций в 10 млрд рублей. А если говорить про сумму реализуемых на сегодня проектов, то их 45 (из них 44 концессии) с емкостью в 61 млрд рублей.

Все это возможно благодаря системной работе правительства региона по привлечению инвестиций и создания максимально комфортных условий для бизнеса. Каждый инвестпроект получает масштабную и разностороннюю поддержку. Например, компенсация 50 процентов капитальных затрат на проект в обмен на обязательства уплатить налоги на сопоставимую сумму.

В Югре создается полноценная инфраструктура индустриальных парков – их в округе уже восемь с общей площадью 70 гектар, еще три находятся в стадии подготовки. А в Нягани вообще открыта особая экономическая зона на 270 га. Кроме того, буквально недавно в Сургуте забили первую сваю в научно-технологический центр «ЮНИТИ ПАРК», который будет реализован с личного одобрения президента России.