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Информация об укусе биатлониста Югры змеей оказалась шуткой

Тренер биатлониста ХМАО сообщил, что информация о змеином укусе является фейком

Информация об укусе биатлониста Югры змеей оказалась шуткой
Скрин из видео sndk

Информация о том, что российского биатлониста Дмитрия Иванова укусила змея, является шуткой. Об этом ТАСС в воскресенье сообщил тренер мужской сборной Югры Сергей Белозеров.

«Это неправда. Это все выдумка, чтобы посмеяться. На ноге у него просто мозоли, которые появились еще неделю назад. Раны уже почти зажили, и остались две точки», – сказал тренер.

Ранее в воскресенье в Telegram-канале мужской сборной Югры по биатлону появилось сообщение о том, что Иванова во время тренировки на велосипеде укусила змея, предположительно уж или гадюка. Публикацию сопровождала фотография лодыжки спортсмена, на которой были два пятна, напоминающие змеиный укус.

«У нас еще даже комары не летают – холодрыга. Куда уж змеям?» – подытожил Белозеров.


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Сегодня в 13:55, просмотров: 215, комментариев: 0
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