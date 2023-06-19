Врачи Сургута спасли жизнь мужчины с редкой аневризмой

В Сургуте врачи окружного кардиодиспансера и травмбольницы спасли 59-летнего жителя Белого Яра с редкой сосудистой патологией. У нее выявили аневризму коронарной артерии, которая встречается буквально в 1% случаев. Мужчине диагностировали ее во время коронароангиографии, рассказал в соцсетях глава департамента здравоохранения Югры Алексей Добровольский.

«Когда-то у него травмировалась стенка артерии в результате чего образовался мешочек, заполненный кровью и тромбами. В любой момент он мог разорваться и вызвать острое состояние − тампонаду сердца, − поделился историей глава ведомства. − Пациенту назначили малотравматичную операцию с применением нейрохирургической техники. Такие рентгенхирургические вмешательства применяют на сосудах головного мозга. Операцию выполнил рентгенохирург Кардиоцентра Вячеслав Пеньковцев совместно с ведущим специалистом Травмцентра Максимом Бессмертных».

Это не первая совместная операция врачей двух клиник. Мультидисциплинарный подход позволяет оказывать помощь на высоком уровне и спасать пациентов.

Операция длилась около часа и прошла без осложнений. Спустя несколько дней мужчину выписали.