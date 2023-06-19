За минувшие сутки в ДТП в Югре пострадали 12 человек

В прошедшее воскресенье, 18 июня, на автодороге в Октябрьском районе пострадали трое человек из-за столкновения двух транспортных средств. По предварительной информации, виновник аварии, 64-летний мужчина на «УАЗ Пикап», не предоставил преимущество на перекрестке и допустил столкновение с другим автомобилем.

«В 14:30 на 72 км автодороги «г. Нягань – п. Талинский» в Октябрьском районе, 64-летний мужчина, управляя автомобилем «УАЗ Пикап», по предварительным данным, на нерегулируемом перекрёстке неравнозначных дорог, не предоставил преимущество в движении и допустил столкновение с транспортным средством «Hyundai», двигавшемуся по главной дороге», − рассказали в отделении пропаганды УГИБДД Югры.

В результате аварии пассажир «УАЗ», 34-летний мужчина, а также два пассажира Hyundai, 19 и 21-летние юноши, получили травмы.

Всего с 17 по 18 июня на дорогах Югры зарегистрировали девять ДТП, в которых 12 человек получили травмы.