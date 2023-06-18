В ряде стран отмечают День отца

Сегодня, 18 июня, в мире празднуют День отца.

Впервые идея чествовать отцов появилась в США в начале XX века как ответ на учреждение Дня матери: правда, в Америке он приходится на середину июня. Третье воскресенье июня для этого праздника стало самым популярным днем — день отца в эту дату отмечают сорок стран. В ряде стран он выпадает на весенние месяцы, в некоторых на осенние.

В России праздник был учрежден в 2021 году — он не имеет постоянной даты и отмечается в третье воскресенье октября. Предложение перевести его на федеральный уровень впервые прозвучало в 2018 году. От идеи до реализации прошло три года