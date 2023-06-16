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Комары и мошки не появлялись в ХМАО из-за резкого похолодания, но скоро снова настигнут югорчан

Биолог из ХМАО рассказал, когда снова стоит ждать комаров

Комары и мошки не появлялись в ХМАО из-за резкого похолодания, но скоро снова настигнут югорчан
Фото: ru.freepik.com

Комары и мошки не появились в Югре из-за резкого похолодания. Доктор биологических наук, профессор СурГУ Владимир Стариков объяснил «Вестнику», почему в округе их стало меньше и сообщил, когда они появятся.

«Сейчас их период активности приостановился. Как только потеплеет и установится хорошая плюсовая температура, насекомые активизируются. Лето без комаров и мошек не пройдет, ведь тайга занимает первое место по биомассе гнуса», – поделился биолог.

По прогнозам эксперта, нашествие кровососущих насекомых ожидается в конце июня, а пик мошек – в середине июля.


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Сегодня в 15:30, просмотров: 219, комментариев: 0
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