Югра вновь представлена на Петербургском международном экономическом форуме

Делегация Югры вновь работает на Петербургском международном экономическом форуме, который проходит с 14 по 17 июня в северной столице России. Возглавляет команду региона Наталья Комарова, с ней отправились первый заместитель Алексей Охлопков, заместители Алексей Забозлаев и Елена Шумакова, директор департамента пространственного развития Виктория Семенова, директор департамента культуры Артур Латыпов и другие представители окружной власти и подведомственных структур.

Представители делегации примут участие в дискуссионных площадках, проведут рабочие встречи с потенциальными и действующими партнерами, подпишут несколько соглашений о сотрудничестве. В частности, Югра презентует свой опыт в сессиях «Человек благополучный — главная цель социальной политики и основной ресурс развития страны» и «Битва за инвестиции и битва инвестиций: государственные vs. частные». В планах подписание соглашений правительства Югры с президентской библиотекой имени Бориса Ельцина, министерством культуры России, фондом Росконгресс, Федеральной корпорацией по развитию малого и среднего предпринимательства, «Сибуром» и «Промсвязьбанком».

Особое внимание Югра традиционно уделит мероприятиям, связанных с развитием креативных индустрий – это площадки «Инвестиционный потенциал креативных индустрий в России», «Герой за кадром: как снимать индустриальное кино?» и «Фокус на креатив: новые источники инвестиций в творческие индустрии», рассказывает департамент молодежной политики, гражданских инициатив и внешних связей региона.

Напомним, что по итогам ПМЭФ 2022 года Югра привлекла более 40 млрд рублей инвестиций.