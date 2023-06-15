Два очага бешенства выявили в Ханты-Мансийске и районе

В Югре установили два очага бешенства – в поселке Луговской Ханты-Мансийского района и в СОТ «Геолог» в Ханты-Мансийске. Источником заражения стали собаки, рассказали в пресс-службе Природнадзора округа.

«Для человека особо опасными являются укусы в голову, шею и кисти рук. При укусах в голову и шею заболевание протекает с коротким инкубационным периодом и особенно бурно. Люди, пострадавшие от укусов животными, должны незамедлительно обратиться за помощью в медицинское учреждение», – напомнили в ведомстве.

Отметим, что вирус передаются человеку при укусах со слюной или через поврежденные кожные покровы. Поражение центральной нервной системы неизбежно приводит к смерти больного.

Жителям Югры напомнили о своевременной и регулярной вакцинации животных, что является главной профилактической мерой борьбы с бешенством.