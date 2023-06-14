В Югре за минувшие сутки не выявили новых заболевших ковидом впервые за долгое время

В ХМАО впервые за долгое время обошлось без новых заболевших ковидом. Новых случаев заражения за минувшие сутки не выявлено, сообщает пресс-служба окружного правительства.

«270 125 случаев новой коронавирусной инфекции зарегистрировано и лабораторно подтверждено на территории Ханты-Мансийского автономного округа по данным на 14 июня. За минувшие сутки зафиксированных и подтвержденных новых случаев COVID-19 не обнаружено», - говорится в сообщении.

Вылечился за сутки 21 человек, за весь период пандемии – 267 368 югорчан. Умерли в регионе за весь период, по официальным данным, 2 618 пациентов с ковидом.