Шесть лесных пожаров вспыхнули в Кондинском районе ХМАО за минувшие сутки

В Югре, по данным на утро 14 июня, тушат 6 лесных и 1 ландшафтный пожар. Все возгорания зафиксированы на территории Кондинского района, их общая площадь составляет 54 га, сообщает телеграм-канал «Депнедра Югры».

Всего с начала пожароопасного периода в Югре ликвидировали 130 ландшафтных пожаров на площади 21,6 тыс. га , 206 лесных пожаров на площади 23,6 тыс. га и 5 возгораний на землях ООПТ на площади 523 га.

В округе с 28 действует особый противопожарный режим. С 25 мая введен запрет на посещение лесов и въезд в лесные массивы на автотранспортных средствах, в том числе для ведения охота и рыболовства в поймах крупных рек.