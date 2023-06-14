К концу года в Югре будет построено 950 тысяч квадратных метров жилья

В 2023 году в Югре планируют построить 199 многоквартирных жилых домов. Этот показатель озвучили на заседании координационного совета по вопросам возведения объектов капитального строительства.

«Необходимо обеспечить ввод в эксплуатацию 199 многоквартирных жилых домов общей площадью жилых помещений 678,1 тысячи квадратных метров, что превышает аналогичный показатель прошлого года на пять процентов», − подчеркнула губернатор Югры Наталья Комарова.

Сейчас в Ханты-Мансийске план по вводу жилья выполнен более чем на 45 %, в Сургутском районе − на 32,5%, в Сургуте − на 21%. «В Сургуте планируется построить 11 многоквартирных жилых домов и домов индивидуального строительства общей площадью 255 тысяч квадратных метров, в настоящее время план выполнен на 21%. В Нижневартовске запланировано ввести в эксплуатацию более 175 тысяч квадратных метров жилья, на текущую дату построено 28,6 тысячи квадратных метров», − говорится в сообщении пресс-службы правительства Югры.

Напоминаем, ранее Югра вошла в четверку регионов-лидеров по доступности квартир.