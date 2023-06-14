Житель Саранпауля обнаружил тело рыбака в реке

В ХМАО погиб очередной рыбак. Тело 65-летнего мужчины обнаружили накануне в реке недалеко от села Саранпауль в Березовском районе. Это уже шестое происшествие с маломерным судном в ХМАО с начала сезона, сообщает ГИМС МЧС региона.

«На номер «112» поступил звонок от жителя с. Саранпауль Березовского района с сообщением о том, что в 6 км от Саранпауля в сторону д. Щекурья обнаружена лодка и рядом в воде тело без признаков жизни. По прибытию на место происшествия установлена личность погибшего, им оказался мужчина 1958 г.р., проводятся следственные мероприятия», - говорится в группе ГИМС в ВК.

Ранее в Сургутском районе ХМАО погиб 60-летний рыбак. Его тело нашли под перевернутой лодкой.