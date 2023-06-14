Новые залежи углеводородов на месторождении в Югре нашли с помощью нейросети

На Вахском месторождении в Югре нашли новые залежи углеводородов с помощью нейросети. По предварительным оценкам, начальные извлекаемые запасы составляют не менее 100 тысяч тонн, сообщили в пресс-службе окружного правительства.

«Искусственный интеллект способен обрабатывать данные с тысячи скважин в течение нескольких минут. Он учитывает информацию с действующих точек и на основе найденных закономерностей определяет, где может располагаться нефть, не обнаруженная ранее другими методами», − говорится в сообщении.

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