Ремонт объездной дороги в Радужном завершится в этом году

В Радужном до конца года завершится ремонт объездной дороги протяженностью более 12 км. Эта дорога обеспечивает круглогодичный проезд к дачным товариществам и промышленным предприятиям, сообщает пресс-служба правительства ХМАО.

Работы на объекте начались в прошлом году. Специалисты отфрезеровали старое покрытие и уложили на всем участке ремонта более 94 тысяч кв.м. нового дорожного полотна.

«В настоящее время ведутся работы по демонтажу старого барьерного ограждения и монтажу нового. Кроме того, предстоит завершить планировку откосов земляного полотна и нанести дорожную разметку», - отметили в пресс-службе правительства.

Всего в 2023 году в ХМАО планируется отремонтировать 35,13 км автодорог. Власти обещают уделить особое внимание автомобильным дорогам, вошедшим в опорную сеть России, дорогам к социально значимым объектам, а также проходящим по сельским территориям.