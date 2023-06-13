Авиакомпания Utair расширила программу полетов в Баку из Сибири

Теперь прямые рейсы из Сургута в Баку будут выполняться три раза в неделю − по средам, пятница и воскресенья, а из Тюмени − по средам и пятницам. Авиакомпания Utair расширила программу полетов из Сибири в июне, сообщает пресс-служба воздушной гавани.

«Баку − популярное туристическое направление у жителей нашей страны, поэтому наши самолеты связывают с ним семь российских городов. В этом сезоне мы начали выполнять больше полетов из Сибири в столицу Азербайджана и, при необходимости, рассмотрим расширение программы полетов в Баку из других регионов. Также мы совершаем рейсы в города Азербайджана − Гянджу и Нахичевань из Москвы», − рассказал президент «Utair − пассажирские авиалинии» Олег Семенов.

Напоминаем, ранее Utair впервые запустила прямой рейс из Сургута в Анталью.