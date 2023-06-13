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В Нижневартовске бетонная свая придавила рабочего, он умер в больнице

В Нижневартовске погиб рабочий - проводится проверка

В Нижневартовске бетонная свая придавила рабочего, он умер в больнице
Фото: СУ СКР по ХМАО

В Нижневартовске организована процессуальная проверка по факту гибели жителя поселка Излучинск. Он получил смертельные травмы в ходе выполнения работ на территории строительной базы, сообщает пресс-служба СУ СКР по ХМАО.

Трагедия произошла 10 июня. Предварительно установлено, что стропальщик занимался транспортировкой бетонной сваи. Во время транспортировки конструкция сломалась пополам и придавила рабочего. Мужчину госпитализировали, но, несмотря на оказываемую медицинскую помощь, он скончался в реанимационном отделении.

«В ходе проверки следователем будут установлены все обстоятельства и причины произошедшего. Действиям лиц, ответственных за соблюдение правил безопасности при производстве работ на данном объекте, будет дана правовая оценка», - отметили в пресс-службе ведомства.


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Сегодня в 13:17, просмотров: 503, комментариев: 0
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