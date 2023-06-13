Югра заняла четвертое место в рейтинге российских регионов по доступности жилья

Югра заняла четвертое место в рейтинге российских регионов по доступности двухкомнатных квартир на вторичном рынке в первом квартале 2023 года. Чтобы накопить на такое жилье, жителям округа требуется чуть более трех лет, пишет РИА Новости.

Авторы рейтинга оценили уровень дохода жителей регионов и стоимость квартир. Так, в Югре двухкомнатная квартира площадью 60 кв. м. стоит 5,9 млн рублей. Накопить эту сумму, по оценке аналитиков, жители региона могут за 3,4 года.

В тройку лидеров вошли северные регионы страны. Первое место занял Ненецкий автономный округ, второе – Магаданская область, третье - Ямал. В этих регионах потребуется менее трех лет, чтобы накопить на типовую двушку, отмечает издание.

На последних строчках рейтинга оказались Севастополь, Кабардино-Балкария, Крым, Карачаево-Черкессия и Краснодарский край. У жителей этих субъектов уйдет от 12 до 14 лет на то, чтобы накопить на квартиру. Столь длительные сроки эксперты объясняют в большинстве случаев низким уровнем зарплат и отсутствием возможности откладывать значительные суммы.