«Сургутнефтегаз» в ХМАО выдвинул трех новых кандидатов в совет директоров

В ХМАО меняется состав совета директоров ПАО «Сургутнефтегаз». Кандидатами в новый состав предложены три новых участника. Их имена опубликованы в материалах компании к годовому общему собранию акционеров, сообщает«Интерфакс».

В новом списке значатся генеральный директор ООО «Инвест-защита» Олег Еременко и двое бывших сотрудников «Сургутнефтегаза» Владимир Еловских и Вадим Куценко.

«Остальные члены списка ранее входили в состав совета директоров: гендиректор "Сургутнефтегаза" Владимир Богданов, главный инженер - первый заместитель гендиректора Александр Буланов, бывшие сотрудники "Сургутнефтегаза" Николай Матвеев, Валерий Егоров и Георгий Мухамадеев, а также члены совета из числа акционеров - Иван Диниченко, Виктор Кривошеев, Илдус Усманов», - отмечает издание.

Председателем совета более десяти лет остается Владимир Ерохин. Годовое собрание акционеров компании состоится 30 июня.