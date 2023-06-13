Появились подробности убийства депутата из Югры Александра Колодича

Депутата из ХМАО Александра Колодича зарезали в частном домовладении в поселке Сосенское в Новой Москве. Его убийцу заключили под стражу. Сейчас расследуется уголовное дело, следователи продолжают работу на месте происшествия, сообщили в пресс-службе СУ СКР по Москве.

«Предварительно установлено, что между погибшим и помощником по дому произошел конфликт, в ходе которого последний нанес ножевые ранение мужчине, на крики в подвальном помещении пришла супруга погибшего, которой фигурант также нанес ножевые ранения. После совершенного преступления подозреваемый закопал тело мужчины в подвальном помещении и скрылся с место происшествия. Далее злоумышленник рассказал о случившемся своему брату, который позвонил сыну погибшего», − говорится в сообщении.

В настоящее время супруга депутата доставлена в столичную больницу. Ей оказывается медицинская помощь.

Напоминаем, что утром, 12 июня, в подвальном помещении частного дома в поселке Сосенское в Новой Москве обнаружили тело 58-летнего мужчины с признаками насильственной смерти в виде ножевого ранения. Убийцей оказался 36-летний рабочий на приусадебном участке.