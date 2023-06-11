Тюменьстат назвал самые прибыльные специализации в ХМАО

Номинальная среднемесячная заработная плата югорчан с января по март текущего года выросла на 11,7% по сравнению с аналогичным периодом в 2022 году. За первые три месяца в 2023 зарплата составила 97 тысяч. Информацию об этом опубликовал Тюменьстат.

Отмечается, что наибольшие доходы у сотрудников компаний по производству кокса и нефтепродуктов – она составляет более 167 тысяч. Специалисты по добыче нефти и газа получают чуть меньше – от 150 тысяч.

Самые низкие зарплаты регистрируются в производстве резиновых и пластмассовых изделий — 33,5 тысячи рублей, в сфере рыболовства, растениеводства, животноводства и охоты — чуть более 35 тысяч рублей.