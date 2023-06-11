В ХМАО сорвавшийся с автомобиля прицеп раздавил водителя грузовика

В Пыть-Яхе во время ДТП погиб мужчина. Инцидент произошел накануне на 1 километре автодороги «Северный проезд города Пыть-Ях». По предварительным данным, водитель «Нива» ненадежно закрепил прицеп, в результате чего при движении произошло отсоединение прицепа от транспортного средства.

«После отсоединения прицеп столкнулся со стоящим на обочине автомобилем «КамАЗ», рядом с которым возле водительской двери стоял его 66-летний водитель. От удара мужчина получил телесные повреждения, несовместимые с жизнью. По факту ДТП полицейские проводят проверку, по окончании которой будет принято процессуальное решение», – сообщили в полиции ХМАО.