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Пятилетней девочке из Югры понадобилась операция после игры на детской площадке

Врачи Нижневартовска спасли пятилетнюю девочку после неудачной игры на детской площадке

Пятилетней девочке из Югры понадобилась операция после игры на детской площадке
Фото: ru.freepik.com

Пятилетнюю девочку перевезли в Нижневартовскую окружную клиническую детскую больницу после неудачной игры на детской площадке. Она получила перемолом затылочной кости, сообщил в своих соцсетях глава департамента здравоохранения Югры Алексей Добровольский.

«Переезд проходил на искусственной вентиляции легких, при полной аппаратной поддержке. Врачи преодолели в общей сложности 160 километров. Важно было доставить девочку на операционный стол как можно быстрее, чтобы не развился отек мозга», – добавил глава ведомства.

Врачи заранее подготовили операционную, чтобы не терять ни минуты времени. Анестезиолог Алексей Томилин обеспечил наркоз с учетом положения ребенка на животе с ротацией вправо – оперировать необходимо было затылочную область. А нейрохирург Дмитрий Пантелеев провел краниотомию – устранил вдавленный перелом затылочной кости справа.

Во время операции перед врачами стояла сложная задача. Острые отломки давили на венозный синус головного мозга и важно было не повредить его при их извлечении.

Сейчас девочка успешно восстановилась после операции и уже отправилась домой. Она провела в больнице 12 дней.


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Сегодня в 16:10, просмотров: 299, комментариев: 0
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