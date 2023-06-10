Шесть лесных пожаров дотушивают в Югре

На сегодняшний день все лесные пожары Югры на площади 5 475 га локализовали: два в Кондинском районе и четыре – в Нижневартовском. Сейчас ведутся работы по их дотушиванию, рассказали в пресс-службе депнедра и природных ресурсов округа.

«За прошедшие сутки в регионе потушили: один ландшафтный пожар на площади 28 га в Сургутском районе; шесть лесных пожаров на площади 70,47 га в Березовском, Кондинском, Нефтеюганском, Нижневартовском и Советском районах; два возгорания на землях ООПТ на площади 294 га», – говорится в сообщении.

Всего с начала пожароопасного периода в Югре ликвидировали 129 ландшафтных пожаров, 197 лесных, а также пять возгораний на землях ООПТ.

Напоминаем, что ранее стало известно, что в заповеднике «Юганский» дотушивают крупный пожар.