Чаще всего лечением в Югре интересовались жители Таджикистана, Узбекистана и Азербайджана

Медицинскую помощь в Югре в 2022 году получили более 90 тысяч иностранных пациентов. Причем чаще всего программа диагностики и лечения у окружных врачей интересовались жители Таджикистана (32,5%), Узбекистана (22,6%) и Азербайджана (7,2%). Об этом сообщили в пресс-службе департамента здравоохранения Югры.

«Общая сумма от оказанных лечебно-диагностических услуг иностранным гражданам в Югре в 2022 году составила 692 миллиона рублей», – говорится в сообщении.

Напоминаем, что в феврале Югра вошла в тройку лидеров по показателям медицинской сферы.