Около 70% родителей Югры высказалась против отмены домашней работы

Противниками отмены домашних заданий выступает 71% родителей Югры. Они считают, что эта практика дает закрепить материал, изученный в школе, поэтому отказ от нее негативно скажется на качестве образования. Лишь 16% убеждены, что дети должны учиться только в школе, а в свободное время – заниматься спортом и гулять на свежем воздухе, говорится в результатах опроса сервиса по поиску высокооплачиваемой работы SuperJob.

«Сторонников отмены «домашки» чуть больше среди тех родителей, кто в свое время учился в основном на «четверки» (23%) и «тройки» (16%). А число противников подобных мер особенно велико среди закончивших школу с золотой или серебряной медалью (88%). Против изменения сложившейся педагогической практики мужчины возражают чаще женщин (73% против 67%), – рассказали в сервисе. – Чем старше школьники, тем чаще их родители противятся идее отмены заданий на дом: 26% среди матерей и отцов младшеклассников, 19% среди родителей учеников среднего звена и всего 9% среди родителей обучающихся 10-11 классов».

Напоминаем, что ранее вице-спикер Госдумы Владислав Даванков предложил отменить домашние задания для школьников.