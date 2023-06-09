Югорчанку отправили на исправительные работы за вылов краснокнижного осетра

В Березовском районе вынесен приговор местной жительнице. Она признана виновной в незаконной добыче Сибирского осетра, занесенного в Красную книгу РФ, сообщает пресс-служба прокуратуры ХМАО.

Суд установил, что в январе 2023 года женщина, находясь на притоке реки Северная Сосьва, выловила с помощью сети краснокнижного осетра. Ущерб, причиненный рыбным запасам страны, оценили в сумму свыше 480 тыс. рублей.

Суд назначил виновной наказание в виде исправительных работ. Также ее обязали оплатить причиненный ущерб. Приговор не вступил в законную силу.