На одном из промышленных предприятий Югры проходят киносъемки

В Югре накануне начались съемки боевика с уклоном в киберпанк «Идентификация». Режиссер картины – двукратный лауреат премии «Золотой орел» Серик Бейсеу. В роли главного героя значится Антон Пампушный, сыгравший в фильмах «Александр. Невская битва», «Реальная сказка» и «Балканский рубеж». Об этом сообщает ТАСС.

По сюжету картины мужчина просыпается в клинике и узнает, что ему в мозг вживили некий чип. Все прошлые воспоминания героя из-за этого стерты. Чтобы вернуть свою жизнь, ему предстоит выяснить, кто и для чего с им это сделал.

Съемочный процесс проходит на одном из промышленных предприятий региона, им занимаются компании KD Studios и «Айсмедиа» при поддержке Минкультуры РФ.

«Когда мы размышляли, в какой локации могут развиваться события нашего фильма, то поняли, что это должна быть площадка на севере страны», — рассказал ТАСС продюсер «Идентификации» KD Studios Евгений Мелентьев.